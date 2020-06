Il gallese, come Rabiot, non ha convinto e così potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Paratici può utilizzarlo per prendere il nuovo numero 9

Non ha reso secondo le aspettative Aaron Ramsey e così la Juventus, che lo ha preso a costo zero la scorsa estate al netto delle commissioni, è ben disposta a cederlo nella prossima finestra di calciomercato. Non certo come Rabiot, l’altro ‘parametro’ destinato ad andar via, ma il gallese ha senz’altro deluso chi credeva che con lui la squadra avrebbe potuto compiere il tanto atteso salto di qualità. Un peso l’hanno avuto pure gli infortuni, non certo una novità nella carriera del 29enne di Caerphilly.

Calciomercato Juventus, Ramsey contropartita per il nuovo numero 9: Paratici prova a mettere ko l’Inter

Ramsey è molto apprezzato in Premier, lasciata appena un anno fa e dove ha fatto benissimo con la maglia dell’Arsenal. Rumors britannici parlano di un interesse molto concreto del Tottenham di José Mourinho: gli ‘Spurs’, però, non hanno intenzione di fare follie nel mercato che verrà – specie se mancheranno la qualificazione in Champions – e per questo potrebbero non andare oltre una proposta di prestito con diritto di riscatto. Paratici può in realtà utilizzare Ramsey come pedina di scambio, magari per mettere le mani sull’erede di Gonzalo Higuain. Milik a parte, c’è una pista che conduce proprio in Inghilterra, nella fattispecie in casa Manchester City: parliamo ovviamente di Gabriel Jesus.

Il brasiliano sembra desideroso di iniziare una nuova avventura, con la società presieduta da Andrea Agnelli che può provare a prenderlo mettendo sul piatto 38 milioni di euro cash più il cartellino appunto di Ramsey valutato circa 30 milioni, soddisfacendo così le richieste dei ‘Citizens’.

Il classe ’96 ex Palmeiras piace anche all’Inter come eventuale sostituto di Lautaro Martinez, quindi con l’acquisto del suo cartellino la Juve potrebbe creare anche dei ‘problemi’ agli acerrimi rivali per quanto riguarda l’eredità dell’argentino.

