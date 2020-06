Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Tripla beffa da Barcellona

L’asse di mercato con il Barcellona potrebbe ricevere presto uno scossone: i catalani avrebbero preso una decisione definitiva su Pjanic, Juventus avvisata

Il club europeo che sta intrattenendo più rapporti di mercato con le squadre della Serie A è il Barcellona. I blaugrana da molti mesi hanno un iniziato una trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez ed una con la Juventus per Miralem Pjanic. Sembrano essere le due stelle del campionato italiano i grandi obiettivi di mercato del Barcellona. Per il centrocampista bosniaco il discorso con la Juventus si è indirizzato verso uno scambio con Arthur Melo: profilo molto gradito a Torino. Negli ultimi giorni, però, i blaugrana avrebbero preso una decisione definitiva sulla trattativa.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ha deciso | Niente scambio Pjanic-Arthur

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe preso una decisione definitiva in merito a Miralem Pjanic: i catalani non sono più interessati al centrocampista della Juventus. I blaugrana avrebbero deciso di puntare sul materiale che hanno in casa e, quindi, su Arthur Melo. Questa sarebbe una pessima notizia per i bianconeri, che dovrebbero cercare un altra soluzione in uscita per il centrocampista bosniaco. Inoltre, anche la suggestione di arrivare al brasiliano del Barcellona potrebbe essere sfumata: resterà nella capitale catalana. I blaugrana, poi, avrebbero messo gli occhi su Zaniolo: anche in questo senso potrebbero rappresentare una grande minaccia per il club piemontese.

Il mercato della Juventus potrebbe risentire della decisione del Barcellona. Pjanic, infatti, non sembra più rientrare nei piani della ‘Vecchia Signora’ e sembra essere uno dei maggiori indiziati per la cessione. Sfumata la soluzione blaugrana, Paratici potrebbe accelerare i discorsi di mercato con il Chelsea e con il PSG, entrambe interessate al numero ‘5’ bianconero. La grande incognita rimarrebbe, comunque, il sostituto di Pjanic per la prossima stagione: riuscire a trovare un centrocampista di alto livello, con maggiore dinamismo, potrebbe essere un’impresa difficile nel prossimo mercato. In modo particolare se poi il Barcellona dovesse riuscire a prendere anche Zaniolo, da sempre un pallino del CFO bianconero.

La telenovela Pjanic, diviso fra la permanenza alla Juventus e la cessione al Barcellona, potrebbe essere terminata: i catalani avrebbero deciso di ritirarsi dalla corsa al bosniaco.

