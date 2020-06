Calciomercato Juventus, scippo Chelsea | Addio Pogba!

Il pallone è tornato a rotolare ma il calciomercato non si ferma. La Juventus vuole un centrocampista ma rischia di perdere Pogba!

Sarà un’estate molto intensa e calda per la Juventus, che deve provare a raddrizzare una stagione fin qui negativa. I bianconeri hanno già perso la Supercoppa Italiana a dicembre e, soprattutto, la Coppa Italia mercoledì scorso nella sfida contro il Napoli vinta dagli azzurri ai calci di rigore.

Oltre alle sconfitte, preoccupano maggiormente la brutte prestazioni sia contro il Milan in semifinale che contro i partenopei in finale. L’impressione è che la squadra non riesce a svolgere nel migliore dei modo ciò che viene richiesto dal tecnico Maurizio Sarri e forse mancano degli elementi per adattare la rosa allo stile di gioco dell’attuale allenatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba si allontana | Chelsea pronto all’offerta

La dirigenza è allarmata dalle recenti prestazioni ed è al lavoro per programmare al meglio al futuro. Il reparto che sembra maggiormente indietro è quello del centrocampo, dove predomina la quantità piuttosto che la qualità. Il sogno numero uno nel calciomercato di settembre è sicuramente Paul Pogba.

Il centrocampista francese è appena tornato da un infortunio e ha subito incantato nella sfida contro il Tottenham. Il suo futuro sembrerebbe comunque lontano dal Manchester United, ma dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni di un’altra squadra in pole. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, infatti, il Chelsea presenterà presto un’offerta per il campione del mondo per sostituire il connazionale Kanté, dato in uscita e obiettivo anche della Juventus.

Il club bianconero continua a monitorare la situazione, ma con l’inserimento dei ‘Blues’ aumenta la concorrenza per arrivare a Paul Pogba. Occhi puntati dunque anche su Kanté.

