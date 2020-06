Calciomercato, addio Juve e destinazione shock | Le ultime su Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico: per lui si aprono le porte di una clamorosa destinazione per il futuro

L’avventura di Maurizio Sarri sulla Juventus sembrerebbe sempre più vicina a terminare prima del visto. Tante le critiche dopo la finale di Coppa Italia persa con il Napoli, che portano la panchina ancora più in bilico. Spunta così una nuova clamorosa destinazioni per l’allenatore toscano.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: Commisso lo vuole alla Fiorentina

Il rapporto tra la Juventus e Maurizio Sarri sembrerebbe destinato a non durare ancora a lungo. L’allenatore ex Chelsea e Napoli non ha portato i risultati sperati ed ora dopo piogge di critiche sembrerebbe vicino all’addio alla Torino juventina. Così a mettere gli occhi sul tecnico toscano sembrerebbe essere finito nel mirino di un’inaspettata società, la Fiorentina. Infatti il presidente viola, Rocco Commisso, sin dal suo arrivo ha messo in chiaro la propria intenzione di investire nella squadra per farla diventare grande. Così il prossimo investimento potrebbe essere proprio per la panchina, con il nome di Maurizio Sarri come sogno.

Il patron statunitense sarebbe pronto a fare uno sforzo ed offrire al tecnico bianconero un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. La viola con Sarri in panchina punterebbe a valorizzare i molti calciatori di qualità presenti in rosa come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa, qualora dovesse restare a Firenze. Una Fiorentina dunque molto ambiziosa che sogna di dare vita ad una squadra stellare con Maurizio Sarri a guidarla.

