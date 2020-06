Calciomercato Juventus, clamoroso Pjanic | Dietrofront Barcellona

La Juventus continua a lavorare sul mercato e valuta possibili colpi sia in entrata che in uscita. Pjanic in bilico, ma c’è la nuova mossa del Barcellona

Sarà un mercato infuocato per le big di Europa. Juventus e Inter sono in trattativa con il Barcellona da ormai diversi mesi per quanto riguarda le possibili cessioni di Miralem Pjanic per i bianconeri e di Lautaro Martinez per i nerazzurri. Da qui a settembre però potrebbero ancora cambiare tante situazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due ‘scarti’ per il colpo | Mendes in regia

In questi giorni, infatti, si sta tornando a giocare in tante nazioni e i calciatori possono avere delle occasioni per rilanciarsi o eventualmente per entrare nella lista dei cedibili. Dalla partita vinta ieri dal Barcellona, infatti, potrebbero arrivare delle novità che coinvolgerebbero anche e soprattutto le squadre italiane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola lo porta via | Nuovo assalto del Barcellona

Calciomercato Juventus, Setien blocca le trattative per Pjanic e Tonali

Nella vittoria per 2-0 sul Leganes, il tecnico Quique Setien ha schierato dal 73′ il giovane centrocampista Riqui Puig, che ha preso il posto di Arthur. Il suo approccio alla gara è stato apprezzato dal tecnico Quique Setien, che ora vorrebbe valutarlo nelle prossime settimane per provare a farlo diventare il centrocampista del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, scelta a sorpresa | Il big dalla panchina

Secondo quanto riportato da Don Balon, ora i Blaugrana avrebbero deciso di interrompere le trattative riguardanti Sandro Tonali e Miralem Pjanic. L’allenatore, prima di acquistare un centrocampista, vorrebbe attendere le ultime nove giornate di campionato per analizzare i giovani già presenti in rosa.

Dopo tante settimane di trattative e discussioni, dunque, non è da escludere la permanenza alla Juventus da parte di Miralem Pjanic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio shock in Premier | C’è l’accordo!

Serie A in chiaro, c’è l’accordo | Ecco dove vedere tutte le gare