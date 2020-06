Prima di comprare, nel prossimo calciomercato la Juventus sarà obbligata a vendere. Possibile tentativo di scambio due per uno con un club della Premier

Niente spese folli, nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà muoversi col freno a mano tirato a causa di una situazione economica tutt’altro che florida. Ma anche perché ci sono diversi giocatori da piazzare, poiché non rientranti nei piani futuri. La lista degli indesiderati è piuttosto lunga e comprende quasi tutti quelli presi l’estate scorsa, a conferma che l’ultima campagna acquisti – la prima effettiva di Paratici ‘orfano’ di Marotta – è stata un autentico disastro. Tra questi, ovviamente, Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, scambio ‘due per uno’ col Wolverhampton

La società bianconera ha chiesto a suoi intermediari di fiducia di trovare acquirenti per il centrocampista francese, preso a costo zero dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain e con un ingaggio – elevatissimo in rapporto al rendimento – da ben 7 milioni di euro a stagione più bonus. Finora sono stati raccolti solo degli interessamenti, soprattutto in Premier League: i club che, a quanto pare, ragionano su un possibile assalto al classe ’95 di Saint-Maurice sono l’Everton, il Manchester United, l’Arsenal e infine il Wolverhampton. In quest’ultimo spadroneggia Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo ora legatissimo ai bianconeri: ‘grazie’ al portoghese la Juventus potrebbe riuscire a liberarsi di Rabiot, magari attraverso un’operazione di scambio con incluso Rugani, anche lui presente sulla lista cessioni nonché nel mirino della società facente capo a Fosun, il più grande conglomerato privato della Cina.

Siccome Mendes non fa niente per niente, ecco che lo scambio potrebbe allargarsi andando a includere un suo assistito, nella fattispecie il centrocampista 23enne Ruben Neves, già da un po’ accostato al club presieduto da Andrea Agnelli come il compagno di squadra, l’attaccante messicano Jimenez. Uno scambio ‘due per uno’, da 52 milioni complessivi che permetterebbe alla capolista della Serie A di piazzare due grandi plusvalenze.

