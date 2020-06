La finale di Tim Cup vedrà una scelta inattesa: in Napoli-Juventus, è in rampa di lancio il big dalla panchina. Ecco perchè

Poche ore al big match di Tim Cup. Una finale sentitissima quella tra Napoli e Juventus, pronte a darsi battaglia per il primo titolo della stagione. Nel match di scena questa sera, però, non sarà in campo dal 1′ uno dei protagonisti più attesi. Scelta a sorpresa in arrivo, dunque, con il big della panchina pronto ad essere protagonista sul rettangolo verde.

Tim Cup, il big pronto a dare forfait: sorpresa in Napoli-Juve

Una situazione impronosticabile e che lascerà molti stupiti. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il Napoli dovrà fare a meno di Dries Mertens per la finale di stasera contro la Juventus dell’ex Sarri. Una Tim Cup che perde solo in parte uno dei suoi protagonisti, con il belga affaticato e che partirà dalla panchina. Mertens, che contro l’Inter ha superato Hamsik nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Napoli, lascerà il suo posto ad Arek Milik.

Proprio il belga, al centro dei riflettori in ottica calciomercato, sarà il perno dell’attacco di Gattuso. La punta polacca è stata e rimane fortemente in orbita Juventus, su espressa richiesta di Sarri per il post Higuain. L’ex Ajax, lontano dal rinnovo con il club di De Laurentiis, è chiamato a dare una risposta importante sul campo.

In attesa di sviluppi di mercato nelle prossime settimane, Milik si riprende per una notte il Napoli: in finale di Tim Cup, contro quella che potrebbe essere la sua futura squadra, ci sarà lui.

