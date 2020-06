Calciomercato, Raiola lo porta via | Nuovo assalto del Barcellona

Dopo una annata deludente, il calciatore assistito da Mino Raiola potrebbe presto salutare la Serie A. Il Barcellona tenta il colpo per la prossima estate

Sarà una serata fondamentale per il calcio italiano, visto che sarà assegnato il primo titolo post-coronavirus attraverso la finale della Coppa Italia. Alle ore 21 Napoli e Juventus scenderanno in campo in uno Stadio ‘Olimpico’ vuoto dopo aver eliminato rispettivamente l’Inter e il Milan. Un remake della finale del 2012, quella volta a trionfare furono i partenopei.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, scelta a sorpresa | Il big dalla panchina

Il club campano nel frattempo ha vissuto una vigilia movimentata a causa dell’esterno Hirving Lozano. Rino Gattuso ha visto poca concentrazione del messicano durante gli allenamenti e ha deciso di fargli terminare in anticipo il lavoro, così come riportato dal Corriere dello Sport. Un atteggiamento negativo a poche ore da un incontro cruciale che potrebbe allontanare ancor di più Lozano da Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio shock in Premier | C’è l’accordo!

Calciomercato Napoli, è già addio con Lozano? Il Barcellona si fa avanti

L’esterno offensivo non aveva incantato fin qui e non ha neanche avuto grande feeling con il tecnico Gattuso. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Lozano potrebbe diventare un obiettivo low cost del Barcellona per il futuro e magari Mino Raiola potrebbe dare una mano in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Serie A in chiaro, c’è l’accordo | Ecco dove vedere tutte le gare

I catalani avevano cercato l’ex PSV anche la scorsa estate ma alla fine la spuntò il Napoli. Ora che il prezzo è calato dopo una deludente annata di Serie A, i Blaugrana potrebbero tornare all’assalto soprattutto in caso di addio di Ousmane Dembele, che tra l’altro è seguito dalla Juventus.

Lozano ha totalizzato solo tre reti in questa stagione disputando 22 partite, senza mai conquistare realmente la fiducia di Ancelotti prima e di Gattuso poi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, svolta Donnarumma | Cambia tutto!

Calciomercato Milan, Raiola a sorpresa | Proposta con sgarbo