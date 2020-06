Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens | Ci sono le firme!

In attesa della partita contro la Juventus, De Laurentiis ha firmato il rinnovo di contratto di Dries Mertens: ora manca solo l’annuncio del Napoli.

Il Napoli ha messo nel mirino la finale di Coppa Italia di questa sera, contro gli storici rivali della Juventus, ma intanto può iniziare a festeggiare per un altro motivo: il rinnovo di Dries Mertens è in dirittura d’arrivo. Gli avvocati dell’attaccante belga sono a Napoli da sabato scorso e ieri hanno firmato il contratto biennale, con opzione per il terzo anno, che lo legherà al club partenopeo. Nella giornata di oggi è arrivata anche la firma da parte di Aurelio De Laurentiis: Dries Mertens rimane una proprietà dei tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, Mertens rinnova | Pronto un biennale!

Nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, Mertens ha segnato il suo 122esimo gol con la maglia del Napoli: superato così il record di Marek Hamsik, il belga è diventato il miglior marcatore della storia del club campano. La gioia del record è pronta a lasciare il posto alla felicità per il rinnovo di contratto. Nella giornata di oggi è arrivata la controfirma di De Laurentiis ed il prolungamento del rapporto fra il club e l’attaccante è stato messo nero su bianco. Mertens rimarrà in azzurro almeno per altri due anni, anche se nel nuovo contratto potrebbe essere presente un’opzione per il terzo anno. Ad annunciare ufficialmente il raggiungimento dell’accordo è stato direttamente il patron del Napoli che, tramite un ‘tweet’, ha dichiarato: “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli ora è realtà: oggi è arrivata anche la firma e l’annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis.

