In caso di addio di Douglas Costa al termine della stagione la Juventus starebbe pensando ad un colpo davvero importante da regalare a Sarri: la formula

Il futuro dell’esterno brasiliano della Juventus, Douglas Costa, è sempre in bilico. Il giocatore bianconero potrebbe lasciare Torino al termine della stagione con una nuova avventura della sua carriera avvincente. E così la stessa dirigenza torinese sarebbe alla ricerca di un valido sostituto per il ruolo di esterno d’attacco da regalare a Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, idea Vinicius per l’attacco

Come svelato dal portale spagnolo DonDiario il Real Madrid potrebbe salutare il giovane attaccante brasiliano Vinicius con Zidane che preferirebbe vedere la sua crescita lontano dal Bernabeu. Lo stesso allenatore francese si fida del talento di Eden Hazard e così il futuro del 19enne potrebbe essere altrove.

Come svelato dallo stesso tecnico transalpino in una conversazione privata, come riportato da DonDiario, il titolare sulla fascia mancina è il talentuoso giocatore belga con Vinicius che partirebbe dalla panchina in vista della prossima stagione. La Juventus potrebbe essere interessata al giocatore brasiliano con un affare “alla Morata“, ossia prestito con diritto di riscatto in aggiunta una prelazione per il Real. Un colpo davvero importante per regalare allo stesso sudamericano minuti importanti.

La Juventus potrebbe pensare al futuro con innesti di qualità da regalare all’allenatore toscano, pronto a giocarsi il suo primo trofeo con la finale di Coppa Italia.

