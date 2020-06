Calciomercato Juventus, colpo di scena | Offerto al Real Madrid!

Il mercato ha ritmi frenetici e la Juventus deve riuscire a stare al passo: una delle stelle bianconere, infatti, sarebbe stata offerta al Real Madrid.

L’estate del 2020 sarà ricordata per moltissimi anni, a livello calcistico. I club sono chiamati a concludere le competizioni nazionali entro i primi di agosto, per poi poter intraprendere la fase finale della Champions League. Quei mesi che solitamente sono riservati al mercato, saranno contraddistinti dai verdetti inderogabili del campo. Anche per la Juventus questo potrebbe rappresentare un’insidia: Paratici si trova a navigare in acque inesplorate ed individuare la rotta giusta sarà ancora più importante. Una delle grandi stelle bianconere, intanto, sarebbe stata proposta al Real Madrid. Il calciomercato corre e incalza, la Juventus deve farsi trovare pronta.

Calciomercato Juventus, ansia per Dybala | È stato offerto al Real Madrid

Una delle questioni più delicate in casa Juventus è quella relativa al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. La trattativa per il prolungamento del legame con la ‘Vecchia Signora’, come rivelato dalla ‘Joya’, sembra essere entrata in una fase di stallo. L’attaccante argentino vorrebbe avere un sostanzioso aumento dell’ingaggio, che ne rifletterebbe lo status di fuoriclasse raggiunto sul campo da gioco. Per questo motivo, come rivelato da ‘DonDiario’, l’entourage di Dybala lo avrebbe offerto al Real Madrid. Una manovra atta ad ‘ingelosire’ la Juventus, da una parte, ma anche per sondare il terreno in caso di rottura con il club piemontese.

Il Real Madrid, infatti, è alla ricerca di un nuovo astro intorno a cui orbitare dopo la partenza di Cristiano Ronaldo proprio in direzione Torino. Riuscire ad arrivare ad un giocatore come Dybala sarebbe l’ideale per le ‘Merengues’: l’argentino non è solamente un campione in campo, ma ha raggiunto anche grande notorietà a livello mediatico e social, due aspetti molto cari a Madrid. La Juventus, per quanto la riguarda, deve accelerare la trattativa per il rinnovo della ‘Joya’, altrimenti deve iniziare a cercare un altro numero ’10’.

