Maurizio Sarri scalda la vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Dopo la Supercoppa Italiana persa a dicembre contro la Lazio, il tecnico bianconero ha l’occasione di vincere il suo primo trofeo in Italia, dopo l’Europa League conquistata con il Chelsea. Ma l’allenatore toscano non la vede affatto allo stesso modo: “Mi girano leggermente i co****ni quando sento dire che in Italia non ho vinto niente. Io ho fatto otto promozioni da una categoria all’altra, tutte sul campo. Magari è poco visto da giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è un percorso difficile andare a prendere una squadra dalle categorie inferiori e andare in A. Ora il sentimento prevalente è aiutare i giocatori e la società a vincere un trofeo. Non ho retropensieri sugli avversari anche affrontiamo o su altro”.