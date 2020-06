Juventus, buone notizie per Sarri | Non ci sarà in Champions

Maurizio Sarri è proiettato alla prossima sfida che riguarda la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Intanto, arrivano buone notizie per la Champions League

La Champions si giocherà a partire dal prossimo agosto, ma la Juventus è molto concentrata a lavorare per le prossime sfide di campionato e di Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro il Lione, ad agosto ci sarà quella di ritorno all’Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri la ‘chiave’ | Super scambio

Juventus, Tousart non ci sarà in Champions

Per Maurizio Sarri sono così in arrivo buone notizie per quanto riguarda la sfida di ritorno di Champions League. Al Lione mancherà il centrocampista Lucas Tousart, che è stato decisivo con il gol vittoria nella sfida d’andata. Dal primo luglio il giocatore si trasferirà all’Hertha Berlino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici non molla | Nuovo assalto decisivo!

Come svelato dal portale francese ‘Le Progres’, il giocatore del Lione non si sarebbe presentato al centro d’allenamento del club francese per la ripresa e per i test visto che il club tedesco non avrebbe dato il via libera.

La Juventus vuole preparare al meglio le sfide di Coppa Italia e di campionato prima di dedicarsi alla Champions League, in programma ad agosto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, beffa Inter e Juventus | “Resto ancora qui”

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Dybala | Lo scenario