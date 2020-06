Il Milan ha assoluto bisogno di Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio: oggi i nuovi controlli

Il mondo Milan in ansia per il rientro dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese è alle prese con il problema al polpaccio sorto in allenamento e che sta tenendo sulle spine i tifosi come l’allenatore Stefano Pioli. Lo stop inizialmente sembrava molto lungo, facendo addirittura pensare al ritiro, visto anche il nodo rinnovo di contratto. Il classe ’81, però, non ha intenzione di arrendersi e anzi sta facendo di tutto per accorciare sensibilmente i tempi del ritorno in campo.

Milan, Ibrahimovic sta meglio: obiettivo Roma per il rientro

Anche oggi sono arrivate buone notizia dal punto di vista medico per Ibrahimovic: l’attaccante del Milan si è sottoposto a risonanza magnetica. Secondo ‘Sky Sport’, è emerso un ulteriore miglioramento generale del quadro clinico e nei prossimi giorni proverà anche a forzare. L’obiettivo dello svedese sarebbe quello di rientrare a disposizione nel big match contro la Roma del 28 giugno a ‘San Siro’. Più difficile, quindi, sembra il recupero per la data del nuovo esordio dei rossoneri contro il Lecce del 25.

Intanto su Zlatan Ibrahimovic continuano a rincorrersi anche parecchie voci di calciomercato, con il rinnovo sempre più in bilico, una decisione da prendere sia dal calciatore che dalla dirigenza. Oltre alle indiscrezioni sul ritorno in Svezia e le suggestioni e si sogni di Benevento e Monza.