Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Si è offerto a due top club!

Il calciomercato della Juventus comprenderà inevitabilmente degli addii ed un calciatore sembrerebbe alla porta: si offre a due top club europei

Tra due giorni la Juventus affronterà il Napoli nella finale di Coppa Italia, per cercare di alzare il primo trofeo della stagione e sopratutto post Covid-19. I bianconeri nel frattempo lavorano anche in chiave calciomercato, sia in entrata che in uscita. Un calciatore sembrerebbe ormai avere le valigie pronte per lasciare Torino. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che si sarebbe offerto a due top club europei.

Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita: si offre a Barcellona e Real Madrid

Continua la cavalcata della Juventus verso il sogno triplete, con la prima tappa da completare in programma mercoledì sera contro il Napoli allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri però, devono anche delineare i piani di mercato per la prossima stagione, capendo chi tenere, chi acquistare e chi lasciar partire. Uno degli indiziati per l’addio sembrerebbe essere Aaron Ramsey. Data la grande competizione nella rosa bianconera, il gallese ha faticato a trovare spazio e la forma migliore.

Secondo quando riportato da ‘Don Balon’, il calciatore avrebbe così iniziato a guardarsi intorno per il futuro e si sarebbe offerto ad alcune squadre, tra cui Barcellona e Real Madrid. Il valore attuale di Ramsey si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, che per la Juventus sarebbero una grande plusvalenza visto che il centrocampista arrivò la scorsa estate a parametro zero. La risposta delle due spagnole però sarebbe stata negativa, rifiutando il giocatore. Futuro sempre più in dubbio quindi per Aaron Ramsey.

