Calciomercato Juventus e Inter, offerta ufficiale per Milinkovic | Le cifre

Juventus e Inter continuano a duellare per il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Intanto arriva la prima offerta

Juventus e Inter sono pronte a tornare in campo per tornare a duellare sul terreno di gioco, dopo aver vissuto diversi scontri sul calciomercato. Le due società si sono date battaglia per tanti mesi scambiandosi più volte il primo posto in Serie A, ma prima della sosta causata dal coronavirus si è inserita di prepotenza la Lazio che ha sorpassato i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dalla Spagna | Ecco il post-Lautaro

Si prevedono 12 giornate di fuoco per la lotta al titolo tra queste tre società. La Juventus al momento è al comando con un punto di vantaggio sulla Lazio e nove punti sull’Inter, che però dovrà recuperare una partita e potrebbe ridurre a sei il distacco dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio alla pari con la Roma | I dettagli

Calciomercato Juventus e Inter, il PSG prova a strappare Milinkovic: offerta pronta

Queste tre squadre potrebbero essere protagoniste anche di trattative importanti di mercato. Juventus e Inter, infatti, seguono da diverso tempo Milinkovic-Savic, protagonista della cavalcata straordinaria dei biancocelesti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: annunciato il nuovo allenatore

Su di lui, però, ci sarebbe anche il PSG. Secondo quanto riportato da le10sport.com, i francesi avrebbero fatto già un’offerta di 60 milioni per il centrocampista serbo. La cifra non basta per accontentare il club di Claudio Lotito, che potrebbe far partire uno dei suoi elementi più importanti solo in cambio di più di 80 milioni di euro.

Juventus e Inter continuano a osservare la situazione ma il Paris-Saint Germain è pronto a fare sul serio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, suggestione addio | Messaggio a Paratici

Calciomercato, asse bollente Juve-Barça | Idea scambio shock