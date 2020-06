Calciomercato, UFFICIALE: annunciato il nuovo allenatore

Sint-Truiden, ufficiale: la squadra belga ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta dell’australiano Kevin Muscat, ex tecnico del Melbourne Victory.

Il Belgio è stato uno dei campionati in Europa ad aver annunciato preventivamente la fine della stagione. Il Club Brugge è stato decretato campione ed ora è già tempo di pensare alla prossima stagione. In questo senso il Sint-Truiden ha ufficializzato il proprio allenatore.

Sint-Truiden, UFFICIALE: Muscat il nuovo tecnico

Il club belga, che si è piazzato tredicesimo nel campionato appena concluso, ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta dell’australiano Kevin Muscat, che compirà 47 anni ad agosto. Muscat, ex difensore della nazionale australiana, ha allenato fino allo scorso anno il Melbourne Victory (per sei stagioni), vincendo il titolo nel 2014-15.

“Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Non voglio fissare obiettivi o porci dei limiti. La mia responsabilità sarà quella di portare ogni giorno dei miglioramenti. Durante il mio periodo come consulente ho notato che qui si gioca in maniere molto tattica, in Australia ho avuto la fortuna di vincere tanto. Resta da vedere se ciò accadrà anche in Belgio”.

Muscat è stato infatti nella scorsa annata consulente del club belga, ora succede a Milos Kostic come guida tecnica della squadra.

