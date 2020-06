Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Il Barcellona è sempre molto interessato al bosniaco: c’è l’annuncio!

Un’estate davvero suggestiva tra la ripresa ufficiale della Serie A e le varie trattative di mercato in vista della prossima stagione. La sessione di calciomercato inizierà ufficialmente ad inizio settembre, ma ormai sono tanti gli agganci possibili anche con addii a dir poco clamorosi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si tratta Zaniolo | La Roma fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, il sogno di Pjanic

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” l’amico di Miralem Pjanic, facente parte anche del suo entourage, Adis Junuzovic, ha svelato i progetti futuri dello stesso centrocampista bianconero: “Giocare nel Barcellona è sempre stato un sogno per Mire”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rabiot addio con ‘beffa’ all’Inter | I dettagli

In esclusiva al quotidiano spagnolo lo stesso Junuzovic ha aggiunto: “Lui è un grande professionista: non ho mai visto una persona determinata come lui. Inoltre, è molto intelligente, dà sempre tutto in campo: i suoi compagni lo adorano”. Infine, ha svelato che non è stata una sorpresa l’interessamento del Barcellona: “Non si perde una sfida del club blaugrana, ha sempre sognato di giocare lì visto che è innamorato del loro stile di gioco e della filosofia del club”.

Il suo addio alla Juventus sembra ormai cosa fatta: l’annuncio del suo amico-agente potrebbe così aver indirizzato la scelta di Miralem Pjanic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, via Douglas Costa | Super scambio con l’Atletico

Calciomercato Inter, Werner spiazza tutti | ‘Bomba’ dalla Germania!