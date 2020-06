Serie A, tegola UFFICIALE | Il centrocampista si deve operare!

Daniele Baselli è fermo per infortunio. Dal club emergono novità al riguardo: annunciato l’intervento chirurgico. C’è la data

Novità in casa Torino per quel che riguarda Daniele Baselli. Il club, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso nota l’entità dell’infortunio del centrocampista. Si tratta di trauma distorsivo con parziale lesione del legamento crociato anteriore. Insomma, non si tratta di semplici dolorini. Al punto che la società ha fatto sapere che si procederà con intervento chirurgico.

Infortunio Baselli, la data dell’operazione

“Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico”, è quanto si legge nella nota del club. E’ stata anche già stabilita la data in cui il calciatore sarà sottoposto ad operazione: “L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna” .

Insomma, il classe 1992 dei granata salterà il ritorno in campo dopo il lockdown. I tempi di recupero sono ancora ignoti, ma è sicuro che per un recupero totale della forma, dopo essere stato sottoposto ai ferri, necessita di diversi mesi.

