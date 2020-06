Il Napoli segue il talento della Serie A su cui ci sarebbero molti top club, Juventus compresa: Giuntoli esce allo scoperto sull’obiettivo

Il calciomercato in Serie A inzia ad entrare nel vivo e le società si danno battaglia per assicurarsi i migliori talenti. Uno dei giocatori più contesi sembrerebbe essere Jeremie Boga, su cui ci sarebbero molte big italiane come Napoli, Juventus ed Inter. Il direttore sportivo della squadra partenopea, Cristiano Giuntoli è uscito allo scoperto rivelando che il calciatore che il Sassuolo ha appena riscattato dal Chelsea sarebbe un obiettivo. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il ds ha dichiarato: “È un giocatore molto bravo, farebbe comodo. Non solo a Napoli ma a tante squadre. Ma è presto ora, vediamo. I nomi usciti nelle ultime settimane? Parliamo di tutti giocatori bravi”. Parole che dunque confermano l’interesse del Napoli per il talento dei neroverdi di De Zerbi.

