Calciomercato Milan, l’assist per il ritorno del grande ex

Calciomercato Milan, il ritorno del grande ex all’improvviso torna possibile: i rossoneri sperano, ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Milan progetta l’ennesima rivoluzione nella prossima annata. L’amministratore delegato Ivan Gazidis è deciso a varare un nuovo corso per i rossoneri, provando a ricominciare da Ralf Rangnick. Una decisione che potrebbe di fatto azzerare le attuali colonne portanti dell’ambiente milanista. Paolo Maldini potrebbe dire addio, così come Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Stravolgimento totale, dentro e fuori dal campo, ricominciando da zero o quasi per provare a tornare grandi con un modello basato sui giovani e sulla sostenibilità economica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan snobbato | “Non mi interessa!”

Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva: si può fare

Ma dei giocatori di spessore, in campo, serviranno obbligatoriamente, se si vorrà puntare al ritorno in Champions League. Nei pensieri della società e dei tifosi, c’è un altro grande ex, Thiago Silva, che ha lasciato un ottimo ricordo in rossonero e che potrebbe finalmente ritornare. Le voci tornano a farsi concrete e uno spiraglio, questa volta, sembrerebbe esserci davvero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto Real Madrid | Offrono il doppio!

Il difensore centrale lascerà quasi certamente il Psg, dove il suo contratto è in scadenza al termine della stagione. L’ipotesi del grande ritorno si fa via via più probabile, dato che adesso oltre al giocatore anche la famiglia del brasiliano spinge per tornare nuovamente a Milano. L’esperienza degli anni in rossonero è stata positiva per tutti e secondo il ‘Corriere dello Sport’ le condizioni sarebbero a questo punto assolutamente favorevoli. Non solo: Thiago Silva potrebbe anche limarsi l’ingaggio per venire incontro alle richieste di Gazidis sul tetto stipendi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, può tornare il grande ex | Lo vuole Rangnick

Calciomercato Milan, incontro per la firma | Ingaggio monstre e 100 milioni

N.L.C.