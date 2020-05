Il Milan è in pieno fermento per organizzare la rivoluzione per la prossima stagione: in arrivo l’incontro per apporre la firma, con 100 milioni pronti per il calciomercato

La Serie A sembra essere sempre più vicina al ritorno in campo e nel frattempo i club italiani lavorano già per la prossima stagione in vista del calciomercato estivo. Il Milan sarebbe pronto ad una nuova rivoluzione per tornare ai vertici. Pronta la firma del nuovo allenatore. A sua disposizione un budget da capogiro per il mercato.

Calciomercato Milan, Rangnick pronto a firmare: 100 milioni a disposizione per il mercato

Il Milan prepara l’ennesima rivoluzione. Nonostante il buon lavoro svolto fino ad ora, Stefano Pioli è sta per chiudere la sua avventura rossonera. Il suo destino sembra segnato, con Rangnick sempre più vicino all’arrivo a ‘San Siro’. Come riporta ‘Sport Mediaset’, la prossima settimane il manager tedesco potrebbe volare a Londra e firmare un contratto triennale da 6 milioni a stagione per il doppio ruolo, allenatore e direttore tecnico.

La dirigenza del Milan, dunque, ha intenzione di garantire all’attuale dirigente del Lipsia, i 100 milioni di euro richiesti dallo stesso Rangnick da spendere sul calciomercato. Con il nuovo tecnico, arriverà anche uno staff di 18 persone, mentre Paolo Maldini sembrerebbe sempre più vicino all’addio. I primi colpi di mercato potrebbero arrivare grazie all’aiuto di Mino Raiola, che per sostituire l’obiettivo Luka Jovic, infortunatosi con il Real Madrid, sarebbe pronto a proporre il diciannovenne dell’AZ Alkmaar, Myron Boadu.

