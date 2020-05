Calciomercato Inter e Milan, testa a testa tra i rossoneri e i nerazzurri per un affare in attacco: il prossimo anno il giocatore può arrivare gratis

La prossima sessione di calciomercato si baserà molto sugli intrecci, sulla capacità dei direttori sportivi e dei dirigenti di intessere rapporti, ma anche su quella di giocare d’anticipo. Le squadre italiane ma non solo dovranno essere brave a farlo, fiutando eventuali opportunità per bruciare la concorrenza. Una caratterizzazione della finestra di trattative, post emergenza coronavirus, che rischia di accompagnarci per più di una stagione. Saranno fondamentali insomma gli affari che si riusciranno a concludere con scambi, prestiti lunghi, a prezzo di saldo o addirittura a parametro zero.

Calciomercato Inter Milan, sfida per Thauvin

A proposito di colpi a zero, Beppe Marotta è un vero e proprio fuoriclasse in questo. Tra gli obiettivi del club nerazzurro, rispunta Florian Thauvin. L’attaccante, stando a quanto riporta ‘Le10Sport’, non è stato contattato dal Marsiglia per il rinnovo del contratto e dunque il suo addio ai francesi si avvicina sempre più.

L’Inter irrompe sul giocatore, già seguito da tempo dal Milan. Un vero e proprio derby, per un attaccante nel giro della nazionale francese, capace di grandi colpi e capace di svariare con duttilità sulla trequarti. Le squadre nostrane però lo starebbero monitorando non tanto e non solo nell’immediato, ma per il 2021. L’anno prossimo infatti con il contratto in scadenza potrebbe essere acquistato gratuitamente. Sembra la soluzione preferita dal giocatore, per poter scegliere liberamente la sua destinazione. Ma il rischio è che senza muoversi con un congruo anticipo possa esserci concorrenza da parte di altre big europee. Serie A compresa: negli ultimi tempi, Thauvin è stato offerto alla Juventus da alcuni intermediari di mercato. I bianconeri al momento non valutano il suo profilo come prioritario, ma mai sottovalutare le evoluzioni del mercato.

