Calciomercato, Inter spiazzata | Vuole solo la Juve!

Sarà un mercato caldissimo sull’asse Italia-Barcellona con le big di Serie A coinvolte in diverse operazioni con i blaugrana. Tra questi spicca Arthur. Inter e Juventus alla finestra.

Inter e Juventus continuano a tenere un filo diretto con il Barcellona, club da cui potrebbe dipendere una larga fetta della prossima campagna acquisti di entrambe le big di Serie A. I nerazzurri sono impegnati sul fronte Lautaro con diversi nomi che orbitano intorno alla società milanese: da Semedo a Vidal passando per il centrale francese Umtiti e il mediano Arthur. Situazione non troppo differente per la Juventus che potrebbe avere due elementi in uscita verso il Barça, Pjanic e De Sciglio, mentre è ancora una volta Arthur l’obiettivo principale di Paratici e soci da regalare a Sarri per il centrocampo della prossima stagione. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, novità su Arthur: la volontà del brasiliano

Proprio sul fronte Arthur arrivano le novità più interessanti, in merito soprattutto alle scelte del centrocampista brasiliano. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ l’ex regista del Gremio avrebbe finalmente aperto alla possibilità di lasciare il Camp Nou, dopo diverse settimane in cui sembrava voler restare a tutti i costi.

All’Inter il centrocampista del Barça piace molto ma in caso di partenza Arthur Melo si starebbe orientando verso la Juventus rispetto ai nerazzurri. Con i catalani i bianconeri in tal senso hanno in ballo anche la situazione legata a Pjanic che potrebbe lasciare proprio al verdeoro il comando delle operazioni nei meccanismi pensati da Maurizio Sarri.

