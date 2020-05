Calciomercato Milan, addio Paqueta | Mendes e il super scambio

Il Milan dovrà ancora fare i conti con il malcontento del centrocampista brasiliano Paquetà, vicinissimo all’addio a gennaio: possibile scambio grazie a Jorge Mendes

In attesa di ripartire in campo il Milan continua a lavorare sul fronte mercato tra acquisti e cessioni. Da non sottovalutare il malcontento del centrocampista brasiliano, Paqueta, che non ha trovato tanto spazio sotto la gestione Pioli. A gennaio il suo addio sarebbe stato ad un passo, poi la decisione di continuare almeno fino a giugno.

Calciomercato Milan, Benfica su Paqueta: Vinicius nel mirino

Il futuro del talentuoso giocatore brasiliano è altrove con il Milan pronto a gestire al meglio la situazione. L’affare potrebbe avvenire proprio con il celebre club portoghese, il Benfica, da tempo sulle sue tracce con il possibile scambio grazie al noto agente Jorge Mendes.

Negli ultimi mesi è esploso incredibilmente l’ex attaccante del Napoli, Vinicius, che potrebbe rientrare prepotentemente nella trattativa tra connazionali. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club d’Europa con una clausola monstre di 88 milioni di euro. Classe 1995, il centravanti brasiliano ha messo a segno in questa stagione ben 20 gol complessivi conditi da ben dodici assist vincenti.

Un nuovo scenario pronto per Paqueta, che dovrebbe salutare il Milan al termine della stagione.

