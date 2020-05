Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Lo vuole Conte!

Il Bayern Monaco sembra non essere intenzionato a riscattare Perisic, l’Inter potrebbe proporlo alla Roma per arrivare a Florenzi.

Partito in estate e tornato in Germania in prestito dopo l’esperienza nerazzurra, sembra destinata comunque a terminare a fine stagione la parentesi al Bayern Monaco di Ivan Perisic. Il croato, ceduto in prestito, potrebbe far ritorno, anche solo temporaneamente a Milano visto che i bavaresi non sembrano intenzionati a riscattare il suo cartellino.

Calciomercato Inter, torna Perisic: affare con la Roma

Perisic, terminata la stagione di Bundesliga, potrebbe dunque tornare all’Inter, come riferito da ‘Sky Sport’. Il croato però resterebbe in nerazzurro solamente di passaggio. Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Antonio Conte e l’intenzione della società è quella di cederlo e ottenere un importante introito.

Non è però escluso che il giocatore possa restare in Italia. L’Inter potrebbe infatti proporre Perisic alla Roma in cambio di un epurato in casa giallorossa: Alessandro Florenzi. Le due società, intenzionate entrambe a liberarsi dei due giocatori, potrebbero imbastire uno scambio alla pari con il cartellino dei calciatori valutato all’incirca 15 milioni di euro. Conte ha già avuto a disposizione Florenzi in nazionale e lo ha apprezzato per la sua duttilità schierandolo sia come mezz’ala sia soprattutto come esterno a tutta fascia. E non è escluso dunque che il tecnico salentino possa dare il benestare all’operazione.

Benestare che verrebbe dato anche da Paulo Fonseca: il tecnico portoghese schiererebbe Perisic come esterno alto mancino nel suo 4-2-3-1 e avrebbe un giocatore di assoluto valore per rafforzare il reparto offensivo dei capitolini.

