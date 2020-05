Uefa contro la Serie A, italiane fuori dalle coppe | Decisione clamorosa!

L’Uefa è pronta a intervenire: una decisione clamorosa che potrebbe creare danni irreversibili al movimento calcistico italiano

È un momento difficile per il calcio italiano, il pallone ha smesso di rotolare da ormai due mesi a causa dell’emergenza coronavirus e ancora non è stata stabilita una data definitiva per la ripresa. Non è facile prevedere se e quando la Serie A ripartirà ma dai vertici del calcio stanno lavorando quotidianamente per cercare una soluzione.

Sono state fatte tante ipotesi in questi mesi e l’intenzione è quella di riprendere nella prima metà di giugno ma tutto dipenderà dal virus. In questi giorni continua a calare il numero di casi e l’auspicio è che con l’arrivo della fase 2 non ci sia un nuovo aumento nelle prossime settimane.

Serie A, per l’Uefa nuovo protocollo “una ghigliottina”: c’è il rischio esclusione dalle coppe europee

In questi giorni potrebbero essere stati fatti dei passi in avanti riguardo la ripresa del campionato. Dal 4 maggio le squadre si stanno allenando sul campo in maniera individuale, mentre dal 18 si ripartirà con gli allenamenti collettivi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Uefa ha letto il nuovo protocollo e lo avrebbe visto come una ghigliottina per il calcio italiano. Per questo, se sarà necessario, l’organo di controllo del calcio europeo potrebbe anche escludere le compagini italiane dalle coppe internazionali.

Ciò rappresenterebbe sicuramente un bel danno per tutto il movimento calcistico italiano e l’auspicio è che non si arrivi mai a una soluzione simile.

