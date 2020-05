Le ultime news sulla Serie A mettono in evidenza il parere del Comitato tecnico scientifico in merito alla ripresa del massimo campionato italiano

Gli allenamenti collettivi per quanto riguarda le squadre di Serie A dovrebbero riprendere il 18 maggio. A tal proposito l’agenzia ‘Ansa’ ha svelato le modifiche al protocollo attuate dal Comitato tecnico scientifico legato all’attuale Governo: in pratica in caso di giocatore positivo tutta la squadra dovrà obbligatoriamente andare in quarantena, una decisione che – se confermata – renderebbe davvero complicatissimo se non impossibile la ripresa del calcio in questa stagione. Inoltre le misure previste dal protocollo saranno, come in realtà già preventivato, sotto la diretta responsabilità del medico sociale.

“Il Comitato tecnico-scientifico ha formulato dei pareri vincolanti – le parole al ‘Tg1’ del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora – L’intera squadra e lo staff vada in quarantena nel caso si verifichi un contagiato, oppure i medici s’assumano tutte le responsabilità in merito all’applicazione del protocollo. Poi i tamponi non devono essere sottratti agli altri cittadini. Quando la ripresa del campionato? Dobbiamo prenderci un’altra settimana per studiare la curva del contagio – la risposta di Spadafora – Intanto il 18 devono partire gli allenamenti anche di tutti gli altri sport di squadra, siamo al lavoro affinché entro fine mese possa essere riaperto tutto lo sport”.

