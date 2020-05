Calciomercato Juventus, colpo in attacco | È in Serie A il prossimo Higuain!

Con Higuain sempre più lontano dalla Juventus, Paratici dovrà trovare un sostituto per l’attacco: i bianconeri sarebbero intrigati da un bomber in Serie A.

Il rapporto fra la Juventus e Gonzalo Higuain si sta logorando sempre di più nelle ultime settimane: il ‘Pipita’ si trova ancora in Argentina, dove ha trascorso la quarantena per il ‘Coronavirus’ con la propria famiglia. Il destino del numero ’21’ bianconero sembra segnato: il suo addio alla Juventus in estate potrebbe essere inevitabile. Con la cessione di Higuian, però, il club torinese si troverebbe con una coperta ancora più corta in attacco: Paratici dovrebbe muoversi, quindi, in maniera tempestiva per colmare la lacuna. Il profilo che sembrerebbe intrigare maggiormente la Juventus è un bomber di Serie A.

Calciomercato Juventus, Paratici a caccia di un bomber | Duvan Zapata in pole

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe individuato in Duvan Zapata il rinforzo ideale per il suo attacco. Il bomber colombiano è un punto fermo dell’Atalanta di Gasperini, ma qualora la ‘Vecchia Signora’ dovesse insistere, l’affare potrebbe sbloccarsi. Per Duvan Zapata il trasferimento a Torino potrebbe essere l’ultimo grande treno della carriera: un’eventualità che il colombiano terrebbe in conto. A beneficiare dell’arrivo di Zapata in bianconero, poi, potrebbe essere Cristiano Ronaldo: un attaccante di ‘peso’, con le capacità associative del colombiano, aprirebbe grandi spazi per gli inserimenti del portoghese. Per questo motivo, l’attaccante della ‘Dea’ sta diventando qualcosa in più che una semplice idea per Fabio Paratici.

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Higuain, sempre più lontano da Torino, e avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata!

RM

