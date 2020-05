La Juventus inizia a pensare alla prossima sessione di mercato e fissa gli obiettivi da perseguire: doppio affare con il Bologna in vista

Mentre gli organi competitivi lavorano per cercare di far ripartire la Serie A in sicurezza, i club italiani iniziano a delineare i propri piani di mercato. La Juventus sembrerebbe guardare in casa Bologna per assicurarsi nuovi talenti per la prossima stagione. Fabio Paratici pensa ad una doppia operazione in entrata con la squadra rossoblu.

Calciomercato Juventus, doppio affare con il Bologna: ritorno di Orsolini e non solo

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti nel calciomercato per mettere al sicuro il proprio futuro. I bianconeri stanno seguendo molti calciatori giovani all’esterno e non solo, anche in Serie A ci sarebbero due obiettivi. Infatti Fabio Paratici starebbe pensando ad un doppio affare con il Bologna per due giovani rossoblu. Il primo sarebbe il ritorno di Riccardo Orsolini in bianconero, dopo che lo scorso anno la formazione di Mihajlovic ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

La società juventina però, starebbe pensando di ritornare sui propri passi esercitando il diritto di contro riscatto per il classe 1997 che ammonterebbe a 30 milioni. Inoltre il club juventino avrebbe messo gli occhi su Takehiro Tomiyasu, giapponese classe 1998, che nel suo primo anno a Bologna ha sorpreso tutti con ottime prestazioni suscitando anche l’interesse della Roma. L’offerta per il terzino destro ammonterebbe a 10 milioni di euro, portando a 40 milioni di euro il totale dell’operazione per i due giocatori. Una somma importante per le casse del Bologna, che vedremo se accetterà o deciderà di trattenere i propri talenti.

