Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile addio del francese Rabiot e il suo eventuale utilizzo per arrivare a un big della Premier

Adrien Rabiot sarebbe ai ferri corti con la Juventus. A quanto pare il centrocampista francese ha fatto sapere alla società presieduta da Andrea Agnelli che farà rientro a Torino solo l’ultimo giorno utile. L’ex Paris Saint-Germain ha deluso le aspettative non riuscendo a diventare un punto fermo della squadra allenata da Sarri: viene descritto come insofferente, desideroso di cambiare aria. Non a caso la mamma-agente Veronique avrebbe già avviato dei contatti con alcuni club, in particolare con due della Premier League: il Manchester United e l’Everton di Carlo Ancelotti.

Calciomercato, Everton su Rabiot: possibile controproposta della Juventus

Proprio i ‘Toffees’ potrebbero passare dalle parole ai fatti mettendo sul piatto una proposta da 25-30 milioni di euro. Per i bianconeri un’offerta forse anche sufficiente, del resto la cifra sarebbe tutta o quasi plusvalenza visto che il venticinquenne di Saint-Maurice è stato preso a costo zero commissioni escluse. Nel caso la Juventus può però cogliere la palla al balzo formulando una controfferta all’Everton: 40-50 milioni di euro più il cartellino di Rabiot in cambio di Richarlison.

Il ventiduenne brasiliano nasce come esterno ma da tempo viene schierato pure da prima punta. Alto poco meno di un metro e ottanta, è un giocatore rapido e scaltro, dotato di grandissima tecnica: sarebbe perfetto per il tridente, per giocare insomma insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma anche solo con uno dei due.

Il club dell’uomo d’affari anglo-iraniano Farhad Moshiri potrebbe però volere almeno 60-70 milioni cash (più Rabiot) per Richarlison, il quale è l’acquisto più caro della storia dei ‘Toffees’ (56 milioni) e un elemento fondamentale della squadra di Ancelotti.

R.A.

