Calciomercato Inter, colpo a zero | Leonardo ‘beffa’ Marotta

L’Inter assaporava già il colpo a parametro zero per la prossima estate, ma Leonardo prepara la doppia beffa per i nerazzurri

Passano i giorni ma il futuro di Dries Mertens continua a essere in bilico. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione e su di lui si sono fiondate diverse squadre di Serie A e non solo. L’Inter segue l’attaccante classe 1987 da ormai diversi mesi e sembrava la società italiana più vicina a concludere l’operazione, ma dagli altri campionati potrebbero arrivare delle novità beffarde.

Calciomercato Inter, il PSG prova a soffiare Mertens e mette in dubbio il riscatto di Icardi

Secondo quanto riportato da ‘Voetbalkrant.com’, dall’estero ci sarebbe anche l’interesse del Paris-Saint Germain per Mertens, oltre a quello di Chelsea e Atletico Madrid che è già noto da tempo. I francesi potrebbero provare a battere la concorrenza di Serie A, Liga e Premier League soprattutto in vista dell’addio di Edinson Cavani, anche lui in scadenza di contratto il 30 giugno.

L’arrivo di Dries Mertens, inoltre, potrebbe allontanare ancor di più un possibile riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG. In questo caso dunque l’argentino potrebbe rientrare all’Inter dopo il prestito ai francesi. Non sarebbe una notizia positiva per i nerazzurri visto che il centravanti non rientra nei piani di Antonio Conte.

Il futuro di Dries Mertens potrebbe portare a una doppia beffa per l’Inter, che perderebbe un obiettivo e si ritroverebbe con un attaccante non gradito.

