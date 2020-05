Calciomercato Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato!

L’Inter, nella prossima sessione di calciomercato, vedrà con ogni probabilità la cessione definitiva di Icardi: cifre e dettagli

Lo stop ai campionati continua, con la possibilità della ripresa di Serie A e non solo che resta viva. In tal senso, però, i club come l’Inter si guardano già intorno in vista della prossima sessione di calciomercato per organizzare al meglio l’annata che verrà. Giungono rivelazioni inattese per quanto riguarda il futuro di Mauro Icardi: c’è la decisione definitiva di mister Conte.

Calciomercato Inter, Conte ha deciso: Icardi via a prezzo shock!

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, Antonio Conte avrebbe ribadito con forza la volontà di non puntare su Mauro Icardi. Il centravanti argentino, reduce da una buona annata con la maglia del Psg, non rientra minimamente nei piani del tecnico pugliese. L’Inter, pur di non ritrovarsi Icardi in nerazzurro, sarebbe disposta addirittura a ‘svendere‘ l’ex Sampdoria con il denaro incassato da reinvestire poi sul mercato.

L’Equipe parla di cifre decisamente basse per un bomber del peso di Icardi: si tratterebbe tra i 30 ed i 50 milioni di euro. Un vero e proprio affare che Psg ma soprattutto Juventus non vogliono lasciarsi scappare. In questa stagione con il club parigino, Icardi ha messo a segno ben 20 gol con 4 assist in 31 presenze.

La scadenza non troppo lontana con il club di Steven Zhang, 30 giugno 2022, potrebbe accelerare un addio definitivo già preparato la scorsa estate con l’approdo sotto la Tour Eiffel.

