Serie A, nodo diritti tv | Scontro in vista

Questione spinosa per quanto riguarda i diritti tv: scontro sempre più possibile, mercoledì può essere il giorno decisivo.

Nell’emergenza Coronavirus, in attesa di capire se e quando potrà ripartire la Serie A, visti anche i recenti casi di positività al Covid-19 per quanto riguarda Sampdoria, Torino e Fiorentina, tiene banco la questione spinosa legata ai diritti tv.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa campionato: la posizione del Milan | Parla Scaroni

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE Fiorentina | Sei positivi!

Serie A, nodo diritti tv: mercoledì si decide?

Della questione legata ai diritti televisivi se ne parlerà nell’Assemblea di Lega di mercoledì. Sarà quello il giorno clou visto che, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argomento dei diritti tv avrà la priorità.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Nella serata di ieri Sky ha inviato una lettera ai club e alla Lega Serie A per ribadire che non salderà la sesta rata e per lamentare il fatto di non aver ricevuto controproposte. 19 club su 20 hanno già emesso fatturazione e chiederanno che i contratti vengano rispettati. Stando a quanto riferito dalla ‘Rosea’ non sono state fatte proposte alternative perché l’obiettivo comune è tornare in campo.

La via della mediazione però sembra essere ora sempre più difficile ed un possibile scontro appare davvero dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE: l’esito dei tamponi sui giocatori dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE: altri quattro calciatori positivi nella Sampdoria, c’è una ricaduta