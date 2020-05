Calciomercato.it, rilancio con WordPress: online il nuovo sito

Il portale Calciomercato.it si rinnova e cambia volto: è adesso disponibile online il nuovo portale basato su WordPress

Una ripartenza tutta nuova quella che il portale ‘Calciomercato.it’ ha vissuto nelle scorse ore. Il sito è stato infatti aggiornato ad una versione più dinamica, intuitiva e moderna con il passaggio alla piattaforma WordPress. Un deciso passo in avanti per consolidare ed accrescere la già ricca fanbase del noto portale online.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, ufficiale: tre contagiati nel Colonia

Calciomercato.it cambia volto grazie a WordPress

Nonostante la scelta di una piattaforma opensource possa sembrare un passo indietro, il passaggio a WordPress per ‘Calciomercato.it’ è una chiara e coraggiosa scelta per guardare avanti. Nonostante il periodo difficile dunque, il portale si rinnova per permettere ai suoi lettori di fruire dei contenuti quotidiani in modo semplice, veloce ed intuitivo.

A Calciomercato.it un grosso augurio di buon lavoro ed un brillante futuro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato!