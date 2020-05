Calciomercato Juventus, svolta per Milik | Paratici ha la ‘carta’ giusta

La Juventus non molla la presa su Milik: il polacco è un profilo gradito per l’attacco bianconero e Paratici potrebbe avere la ‘carta’ giusta per il Napoli.

L’interesse della Juventus per Arkadiusz Milik è ormai consolidato: la capacità dell’attaccante polacco di legarsi ai compagni di reparto, oltre alle doti realizzative, sono molto gradite a Maurizio Sarri. Milik nel 2016 è arrivato al Napoli con l’arduo compito di far dimenticare ai tifosi la partenza di Gonzalo Higuain e, a quattro anni di distanza, la storia si potrebbe ripetere. L’argentino sembra ormai destinato a lasciare definitivamente Torino e Paratici avrebbe pensato a Milik come possibile sostituto. Le difficoltà maggiori sono relativi alla valutazione del polacco da parte del Napoli, ma i bianconeri potrebbero inserire il giocatore giusto nell’operazione.

Calciomercato Juventus, offensiva per Milik | Demiral come contropartita tecnica

La Juventus vuole Milik per completare il reparto offensivo. L’attaccante polacco andrà in scadenza nel 2021 con il Napoli, ma la valutazione di De Laurentiis rimane piuttosto alta: circa 40 milioni di euro. Fabio Paratici, però, non è disposto a soddisfare la richiesta del patron azzurro solamente cash: l’idea del ds bianconero sarebbe quella di inserire delle contropartite tecniche per limitare al minimo l’esborso economico. Nei giorni scorsi si vociferava dell’inserimento di giocatori come Rugani e Romero: con la consapevolezza del fatto che il Napoli stia cercando dei rinforzi per la difesa.

Entrambi i difensori bianconeri, però, non farebbero impazzire Gattuso e la Juventus nelle ultime ore avrebbe trovato il profilo giusto: Merih Demiral. Il centrale turco classe ’98, attualmente alle prese con il recupero dal brutto infortunio dell’Olimpico, piace moltissimo al Napoli. L’inserimento di Demiral all’interno dell’operazione potrebbe essere accettato dal club campano, facendo compiere in questo modo un passo avanti nella trattativa per Milik.

Salgono le quotazioni di Milik alla Juventus: l’idea di Paratici di inserire Merih Demiral nell’operazione sarebbe molto gradita da parte del Napoli!

