Calciomercato Juventus, tradimento Raiola | Porta via l’erede di Ronaldo

Mino Raiola infrange uno dei sogni della Juventus e rivela: “Segnerà 40/50 goal all’anno con il Real Madrid, come Cristiano Ronaldo”.

La Juventus, come ha rivelato il ds Paratici nella giornata di oggi, si pone sul mercato con l’intenzione di formare la squadra più forte del mondo. L’obiettivo primario del club piemontese, fin dalla sua fondazione, è uno ed uno soltanto: vincere. Per riuscire ad essere dominanti anche in Europa, però, bisogna saper dialogare con i migliori club del mondo e, in qualche modo, anticiparli sul mercato. Il patto stretto da Florentino Perez con Mino Raiola potrebbe complicare i piani futuri della Juventus.

Juventus, Raiola rivela | “Haaland al Real può segnare 50 gol”

L’obiettivo della Juventus di acquistare il Cristiano Ronaldo del futuro potrebbe subire una battuta d’arresto: Erling Haaland sembra sempre più destinato al Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, Mino Raiola avrebbe rivelato che “Haaland potrebbe segnare 40/50 goal stagionali a Madrid. Potrebbe fare gli stessi numeri di Cristiano Ronaldo perché è molto forte e fra qualche anno sarà ancora migliore”. Parole che suonano come l’ufficializzazione dell’affare. Il club spagnolo è in pole position sul millennial norvegese, e la recente vicinanza di Florentino Perez con il procuratore italo-olandese potrebbe essere decisiva.

Il rischio per la Juventus è che Raiola decida di ‘scommettere’ sul Real Madrid come prossimo step della carriera di Haaland. Agli spagnoli, poi, basterebbe esercitare la clausola da 75 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund e alle concorrenti. Riuscire ad arrivare all’astro nascente del calcio europeo potrebbe essere ancora più complicato per i bianconeri. Il futuro di Haaland sembra già essere scritto: lo attende il ‘Santiago Bernabeu’.

La Juventus potrebbe aver perso la corsa ad Erling Haaland: Mino Raiola avrebbe già scelto il Real Madrid!

