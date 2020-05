Coronavirus, ripresa Serie A | Spadafora: “Leggo cose strane”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato di Serie A con un post pubblicato sul suo profilo Facebook

Dopo l’ok del Viminale arrivato in giornata per allenamenti individuali in centri sportivi, è arrivato da pochi minuti il messaggio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha voluto precisare sul suo profilo Facebook: “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!”.

La decisione ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni con le squadre italiane, che sono pronte a far allenare i propri atleti nei propri centri sportivi a partire dai prossimi giorni.

