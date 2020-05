Serie A, ripresa allenamenti | UFFICIALE: c’è l’ok del Viminale!

Via libera alle società per il ritorno nei centri sportivi per sessioni di allenamento individuali

Anche le società di calcio, Serie A in primis, potranno tornare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi da domani, lunedì 4 maggio. È infatti arrivato l’ok del Viminale alla ripresa degli allenamenti nei centri sportivi, per sessioni individuali: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. È quanto precisato dal Governo attraverso una nuova circolare inviata ai prefetti e in vigore fino al 17 maggio.

Serie A, ripresa degli allenamenti fondamentale per la ripartenza del campionato

C’è dunque un passaggio molto importante che conferma la volontà di ripartire. La Serie A vorrebbe scendere in campo verso l’inizio di giugno, in modo da finire questo campionato verso metà o fine luglio per poi dedicare l’intero mese di agosto a Champions League ed Europa League.

La ripresa degli allenamenti è fondamentale per la ripartenza del calcio anche se a distanza, così come viene fatto in Germania da ormai oltre un mese. Lì si vorrebbe ripartire verso la metà di maggio anche se negli ultimi giorni la situazione sembrerebbe più complicata per via della positività di tre calciatori del Colonia. Ciò potrebbe tardare l’inizio della Bundesliga ma la ripartenza non sembrerebbe comunque a rischio.

Questa sembrerebbe essere l’unica soluzione anche per la Serie A in caso di un contagio tra i calciatori: lo stesso potrebbe essere indisponibile ma il resto della squadra potrebbe continuare a giocare e allenarsi.

