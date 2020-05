Juventus, altro attacco ad Allegri: “Diceva tante str…ate, ma non solo”

Dopo aver discusso a lungo nel periodo in bianconero, l’ex calciatore della Juventus torna a parlare del tecnico Massimiliano Allegri

Il calcio è fermo da quasi due mesi e si continua a discutere e lavorare per provare a programmare la ripresa dei campionati. Una data possibile potrebbe essere quella del 18 maggio, in cui si pensa alla ripartenza degli allenamenti collettivi in modo da far tornare il campo la Serie A verso l’inizio di giugno.

Queste settimane di sospensione sono sfruttate dai calciatori per intrattenere i propri tifosi e passare del tempo con loro attraverso le dirette di Instagram. Sono tanti i retroscena che stanno spuntando fuori in questi giorni e non solo, non mancano le polemiche anche in questi casi.

Juventus, Benatia elogia Allegri parlando con Matuidi: “Aveva ragione sul tuo conto”

A parlare ancora del suo passato è Medhi Benatia, che nelle scorse settimane aveva raccontato la sua rabbia per come era stato gestito da Massimiliano Allegri nella sua avventura alla Juventus. Il marocchino questa volta ha elogiato il suo ex tecnico, attraverso una diretta con Blaise Matuidi attraverso il canale Youtube ‘Bros. Stories’.

Queste le parole di Benatia verso Matuidi: “”Tu eri un lavoratore, un giocatore importante. In tutte le squadre che hai giocato non ti hanno mai tolto, così sei arrivato alla Juventus. Ricordi cosa ha detto Allegri? A volte diceva alcune str…ate, ma ha detto che eri un giocatore essenziale in tutte le squadre in cui sei stato, giocando 30, 40 o 50 partite con ogni tecnico. Bastava guardare la tua carriera per rendersene conto. Alcuni spariscono dopo 25 gol all’anno, tu invece quanto hai vinto? 25 titoli? Questa è la costanza di stare ad alti livelli”.

Dopo tante diatribe, dunque, arriva un riconoscimento da parte di Benatia per Max Allegri che, secondo lui, aveva una giusta visione dell’importanza di Blaise Matuidi.

