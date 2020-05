Calciomercato Milan, deciso il futuro | Giocherà in Premier!

Non solo acquisti. Il Milan dovrà fare i conti con addii importanti in vista della prossima stagione: pronto il trasferimento in Premier

Saranno mesi davvero importanti per i top club d’Europa. Dopo due mesi senza calcio giocato, le varie dirigenze si sono concentrate sul fronte calciomercato cercando di progettare la prossima stagione. Al momento non si conosce una data precisa per la ripresa del campionato e così il futuro di Giacomo Bonaventura è altrove.

Calciomercato Milan, Bonaventura verso l’Arsenal

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” l’Arsenal avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, considerato indispensabile dal manager dei “Gunner” Mikel Arteta. Così il giocatore marchigiano sarebbe il ricambio a parametro zero dell’armeno Mkhitaryan.

Il suo contratto terminerà in estate e così l’Arsenal sarebbe in contatto con il proprio agente, il noto Mino Raiola, per convincerlo ad un’esperienza entusiasmante della sua carriera. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo con il trasferimento in Premier dell’ex Atalanta.

Sulle sue tracce c’erano anche club italiani, tra cui il Napoli e non solo, che erano pronti a prelevarlo a parametro zero. La storia d’amore con il Milan sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. Infine, c’è anche la situazione intorno a Gigio Donnarumma da monitorare sempre con il procuratore italo-olandese al lavoro per i prossimi mesi.

Nelle prossime settimane si conoscerà con certezza la sua nuova squadra. Bonaventura dirà addio ai rossoneri.

