Juventus, rivelazione shock su Ronaldo | “Potrebbero acquistarlo domani”

Nelle ultime settimane stanno aumentando le voci di un addio di Ronaldo alla Juventus e ora arriva anche l’imbeccata: “Lo potrebbero comprare domani”.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha proiettato la Juventus in un’élite riservata ad una ristretta cerchia di club. A due anni di distanza, però, il tam-tam di un possibile addio del lusitano alla ‘Vecchia Signora’ è più forte che mai. ‘CR7’ in questo momento si trova ancora nella sua residenza madeirense, insieme alla famiglia, ed il suo rientro a Torino non è ancora stato organizzato. Il portoghese vorrebbe avere maggiori certezze sulla ripresa del campionato prima di lasciare l’isola natia e di raggiungere i compagni di squadra in Italia. Intanto, però, potrebbe essersi aggiunta un’ulteriore pretendente per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Inter superata | Il Barcellona apre alla cessione!

Juventus, la MLS punta Ronaldo | “La Red Bull potrebbe acquistarlo domani”

Se Cristiano Ronaldo dovesse decidere di lasciare la Juventus a fine stagione, una cosa è certa: al portoghese non mancherebbero le offerte. In particolare, però, è la MLS ad ambire l’iconico numero ‘7’ che, con il seguito globale, potrebbe proiettare il campionato americano in un’altra dimensione. Nelle scorse settimane sono state accostate a Ronaldo due club in particolare: l’Inter Miami del suo amico David Beckham ed i Los Angeles Galaxy, che gli offrirebbero anche la possibilità di approcciarsi al mondo di ‘Hollywood’. Oggi, però, si potrebbe essere aggiunta un’altra importante società della MLS.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il ‘nuovo Kakà’ grazie a Higuain | I dettagli

Il centrocampista del Benevento Oliver Kragl ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Goal’ e su Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “La Red Bull potrebbe acquistarlo domani se solo lo volesse”. Oltre alle più note Salisburgo e Lipsia, il colosso austriaco, possiede anche una società nella MLS: i New York Red Bulls. La potenza economica della compagnia austriaca è praticamente infinita e potrebbe essere utilizzata per portare il portoghese della Juventus negli Stati Uniti. In ogni caso è difficile ipotizzare che Ronaldo lasci Torino in anticipo rispetto al termine del proprio contratto con i bianconeri e cioè nel 2021.

Un’altra società della MLS si potrebbe aggiungere alla corsa a Cristiano Ronaldo: i New York Red Bulls e la loro potenza economica.

R.M.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Affare fatto: ecco le cifre!

Coronavirus, Superliga Argentina sospesa | L’annuncio del presidente

Calciomercato Inter, colpo Salah | Può arrivare con lo scambio!