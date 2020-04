Calciomercato Juventus, Inter superata | Il Barcellona apre alla cessione!

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione fondamentale per l’obiettivo di mercato della Juventus: Barcellona pronta ad aprire le trattative per la cessione

Mentre i giocatori attendono di ritrovare un minimo di normalità, in attesa di riprendere gli allenamenti, le società italiane iniziano a pianificare le mosse per il calciomercato estivo. La Juventus continua a guardare in casa del Barcellona, dove interesserebbe il centrocampista, Arthur. Se inizialmente l’affare sembrava complicato, ora la società catalana sembrerebbe aver cambiato rotta. Apertura alla Juventus per trattare la cessione del giocatore brasiliano, Inter superata.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Affare fatto: ecco le cifre

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, Superliga Argenitna sospesa | L’annuncio del presidente

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio con la Juventus | Nuova carta per Pogba

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci ripensa: apertura alla cessione di Arthur

Nelle ultime settimane la Juventus ha guardato con particolare interesse in casa del Barcellona, inserendo alcuni dei talenti blaugrana nella lista dei possibili acquisti. Uno di questi è Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996, su cui avrebbe messo gli occhi anche l’Inter. Inizialmente la società catalana sembrava abbastanza riluttante all’idea di separarsi dal suo gioiellino, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata la svolta. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe aperto alla cessione del calciatore, dando la possibilità alla Juventus di trattare direttamente con il centrocampista.

La palla dunque passa nelle mani di Fabio Paratici, che dovrà riuscire a convincere il giocatore a lasciare il club spagnolo per approdare a Torino. Nel frattempo i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto alla società blaugrana alcune contropartite, che potrebbero comprendere alcuni giocatori come Pjanic e Bernardeschi, mentre più difficilmente aprirà alla cessione dei due osservati dal Barcellona, ovvero Bentancur e de Ligt. Bianconeri che dunque si portano in vantaggio per il centrocampista sui rivali dell’Inter, interessati anche loro al talento blaugrana.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta beffa la Juve e CR7 | Acquisto stellare