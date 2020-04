Coronavirus, Superliga Argentina sospesa | L’annuncio del presidente

Anche in Argentina si è deciso di ricorrere a misure drastiche per limitare i contagi da Coronavirus: sospensione definitiva per la Superliga

Il mondo del calcio continua a sperare di tornare in campo, così da poter terminare la stagione e riportare una parvenza di normalità. Mentre in Europa i maggiori campionati cercano un modo per ripartire, in altri paesi la situazione è totalmente diversa. Dopo il Belgio, anche l’Argentina è pronta a sospendere definitivamente i campionati nazionali.

Coronavirus, pronto lo stop in Argentina: la Superliga vicina alla sospensione definitiva

Tra i tanti argomenti di discussione in questo periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, c’è anche la questione legata ai campionati di calcio. La maggior parte delle federazioni calcistiche in Europa, starebbero cercando la soluzione giusta per ritornare in campo. Mentre alcune nazioni, come il Belgio, avrebbero deciso di bloccare definitivamente la stagione calcistica, anche se la decisione della federazione belga potrebbe poi cambiare. Intanto in Argentina ci si avvia verso la sospensione definitiva della Superliga.

A dichiararlo è stato il presidente della Federcalcio argentina, Claudio ‘Chiquì Tapia, in un’intervista a ‘Tnt Sport’ dove rivela: “Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto”. Nella prossima riunione, che dovrebbe tenersi nella giornata di domani, verranno stabiliti i criteri per l’accesso alla Copa Libertadores, mentre verrà stabilito che non ci saranno retrocessioni.

