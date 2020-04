Possibile offensiva dell’Inter per Marcelo, in rotta con il Real Madrid. A determinate condizioni Marotta pianificherebbe l’assalto sul calciomercato per il terzino brasiliano, nel mirino anche della Juventus

Acquisti mirati ma di spessore per rinforzare una squadra già competitiva. Questa la strada tracciata da Antonio Conte per il prossimo mercato estivo dell’Inter. Richieste precise per rimpolpare la rosa nerazzurra e avere più frecce nel proprio arco per competere a dovere sul doppio fronte campionato-Europa. Tra queste c’è anche la necessità di sistemare a dovere la corsia di sinistra viste le incertezze legate sulle condizioni fisiche di Asamoah e la scelta sulla conferma di Biraghi, che non ha convinto fino in fondo la dirigenza nerazzurra.

Young potrebbe essere riscattato dal Manchester United, con Marotta e Ausilio che scandagliano il mercato per trovare un profilo che faccia al caso di Conte. Alex Telles, Marcos Alonso e soprattutto Emerson Palmieri sono sul taccuino del club di Suning, con l’italo-brasiliano che piace anche alla rivale Juventus. Non è da escludere però che l’Inter possa vagliare altre strade e una di queste potrebbe portare ad un nuovo scontro con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Inter, sogno Marcelo: il piano di Marotta

Marcelo infatti può essere il colpo ‘stellare’ dell’Inter a sinistra, con il brasiliano sogno anche della Juve e di Cristiano Ronaldo che spinge per ricongiungersi con l’ex compagno di squadra. Ci sarebbe più qualche crepa nel rapporto con il Real Madrid (segnalato sulle tracce di Alaba), con Marcelo che starebbe valutando un possibile addio ai ‘Blancos’ prima della naturale scadenza del contratto fissata nel 2022. L’Inter potrebbe così approfittare della situazione e farsi avanti per il nazionale verdeoro, che il Real valuterebbe intorno ai 30 milioni di euro in caso di cessione. Cifra ritenuta eccessiva dai nerazzurri, con Marcelo che in alternativa potrebbe rientrare nell’affare per Lautaro Martinez se Florentino Perez decidesse di virare sull’argentino sorpassando il Barcellona. Lo scoglio principale per Marcelo sarebbero i 12 milioni a stagione che il terzino percepisce attualmente a Madrid, con l’Inter che gli proporrebbe di spalmarsi l’ingaggio con un triennale più opzione per un altro anno (in favore dei meneghini) da 8 milioni di euro, bonus compresi.

Marotta approfitterebbe delle perplessità sull’operazione della Juventus, restia ad offrire un ingaggio pesante per un giocatore che va per i 33 anni. L’Inter a determinate condizioni potrebbe invece sferrare l’offensiva, regalando a Conte un esterno di caratura mondiale per lo scacchiere nerazzurro della prossima stagione.

