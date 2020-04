Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sulla cessione di Higuain che potrebbe consentire ai bianconeri di mettere le mani su un grande talento sudamericano

Gonzalo Higuain dovrebbe rispondere presente alla prossima ‘chiamata’ della Juventus e quindi far ritorno in Italia in vista della ripresa degli allenamenti fissata dal Governo per il 18 maggio. I prossimi mesi, ammesso che il campionato di Serie A riprenda davvero, saranno comunque anche gli ultimi dell’argentino con la maglia dei bianconeri. Il divorzio tra il ‘Pipita’ e il di Andrea Agnelli è praticamente certo, che non a caso ha cominciato a muoversi in maniera concreta per la sua eredità.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, ‘sogno’ per il dopo Higuain: derby con l’Inter

Calciomercato Juventus, Higuain può tornare al River? L’affare può essere ‘doppio’

Dove sarà il futuro di Higuain? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il 32enne nativo di Brest vorrebbe tornare al River Plate dove crebbe ed esplose prima del grande salto in Europa. Tornando a Buenos Aires, dove è già da oltre un mese, l’ex Napoli avrebbe la possibilità di stare vicino alla madre malata e di concludere con maggiore serenità la sua carriera. La Juve potrebbe portare a termine l’operazione coi ‘Millonarios’ più o meno nelle modalità con cui concluse quella per Tevez col Boca Juniors. Ovvero accettando una cifra vicina ai 10 milioni ma assicurandosi un’opzione – per l’Apache, oltre al cartellino di Vadalà, Marotta se l’assicurò per Cristaldo, Cubas e soprattutto per Bentancur – o qualcosa di più (come l’intero cartellino: in tal caso Higuain, che dovrebbe accettare una riduzione del suo ingaggio di circa 7,3 milioni, fungerebbe da contropartita) per il grande talento della squadra bianco-rossa e forse dell’attuale calcio sudamericano: Jorge Carrascal.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, sogno Juventus | “Voglio giocare con Ronaldo”

Carrascal è un trequartista colombiano di appena 21 anni. Antonio Cassano lo ha appena etichettato come “nuovo Kakà per cambio di passo e qualità di palleggio”. Per ‘FantAntonio’, il classe ’98 “se trova l’allenatore giusto diventerà un giocatore top”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, big con scambio | ‘Carta’ Bernardeschi