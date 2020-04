Le ultime news Juventus mettono in evidenza le immagini pubblicate dalla fidanzata di un big della squadra di Sarri a conferma della sua ‘fuga’ all’estero

Un altro giocatore della Juventus, un altro big della squadra di Maurizio Sarri ha lasciato l’Italia durante questa emergenza coronavirus: parliamo di Matthijs de Ligt. A confermarlo, anzi a svelarlo è stata la fidanzata Annekee Molenaar che ha postato prima su Instagram un’immagine in cui è a bordo di un volo privato (vedi in alto), poi un video in cui si allena all’aria aperta e in cui compare proprio il centrale olandese acquistato da ‘La Vecchia Signora’ nella passata estate per 75 milioni di euro.

Juventus, con de Ligt nove stranieri via dall’Italia. Ma partenza dell’olandese chiaro ‘segnale’…

Come riporta Calciomercato.it, la Juventus ha confermato la ‘fuga’ all’estero o meglio il ritorno in Patria del classe ’99 di Leiderdorp, a cui non è stato necessario nessun permesso speciale. Con l’ex capitano dell’Ajax, il numero degli ‘stranieri’ della Juve che ha lasciato il nostro Paese nel bel mezzo della pandemia sale a nove. Oltre a Cristiano Ronaldo, che fece ritorno in Portogallo prima del lockdown, sono tornati nel rispettivo Paese anche Higuain, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Khedira, Rabiot e Szczesny.

Il viaggio di de Vrij è tuttavia un segnale del fatto che la formazione bianconero non si prepara certo ad una ripartenza della Serie A in tempi brevi.

