Coronavirus | Ritorno in campo, D’Hooghe ‘contro’ la FIFA!

Le ultime news legate all’emergenza coronavirus mettono in evidenza le dichiarazioni clamorose del presidente del Comitato medico della FIFA

Mentre la FIFA chiede di riprendere i campionati, fissando date su date e scadenze per quanto riguarda anche la Champions, il presidente del Comitato medico dello stesso massimo organismo calcistico mondiale – ovvero il dottor Michel D’Hooghe – parla di impossibilità a tornare a giocare al calcio in tempi brevi. “Penso non si dovrebbe tornare a giocare prima della fine di agosto o inizio settembre – le sue certamente discutibili dichiarazioni al ‘Telegraph’ – Il calcio non è la cosa più importante della vita, sarei felice di poter riprendere nelle prossime stagioni senza ulteriori problemi. Si deve evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. E’ questione di vita o di morti, non di soldi, l’interesse per la salute deve prevalere su quello economico”, ha concluso.

