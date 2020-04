Il sogno più grande della Juventus per la prossima sessione di mercato è cercato da diversi top club. C’è la nuova proposta che potrebbe beffare tutti!

Dopo aver vissuto una buona stagione, la Juventus sfrutta questa sosta forzata causata dal coronavirus per analizzare il rendimento avuto fin qui e di conseguenza studiare possibili mosse da attuare per rinforzare questa rosa. C’è stato qualche passo falso di troppo soprattutto nel 2020 e la causa potrebbe essere la mancanza di qualità a centrocampo.

Nel corso di questi ultimi anni la Juventus ha fatto diversi investimenti importanti in attacco, dove sono state sborsate grandi cifre per calciatori come Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, e anche in difesa dove è arrivato Matthijs De Ligt. Manca da troppo un investimento importante in mezzo al campo che potrebbe essere effettuato nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: il PSG si fa avanti

Il sogno più grande per il centrocampo è probabilmente Paul Pogba, cercato dalla Juventus ormai da diversi mesi. Il calciatore francese garantirebbe sicuramente qualità importanti che mancano attualmente nella rosa bianconera. Su di lui, però, la concorrenza è tanta e non sembrerebbe esserci solo il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Don Balon, si sarebbe fatto avanti il PSG che starebbe seriamente pensando a un serio attacco per battere la concorrenza. Dalla Spagna parlano di un’offerta composta da 20 milioni di euro più due calciatori che piacciono tanto al tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer: Julian Draxler e Presnel Kimpembe. Parigi sembrerebbe ora la destinazione più probabile per Paul Pogba.

I Red Devils, dunque, potrebbero anche accettare un’offerta del genere e in questo caso la Juventus sarebbe costretta a cambiare obiettivi.

