Coronavirus, Cellino avvisa la Serie A | “Una follia”

Nella settimana più importante in chiave ripresa per la Serie A, Massimo Cellino torna ad esprimere la propria opinione: “Ripresa il 4 maggio? Una follia”.

Il tema di un’eventuale ripresa della Serie A sta assorbendo completamente il dibattito calcistico. A quasi due mesi di distanza dallo stop per il ‘Coronavirus’ le incertezze sono ancora pressoché totali. Martedì scorso le venti squadre di Serie A, riunite nell’Assemblea di Lega, hanno votato all’unanimità l’intenzione di riprendere la stagione 2019/2020. L’obiettivo delle società del massimo campionato italiano, perciò, è quella di evitare nei limiti del possibile la sospensione definitiva della stagione. Dietro all’accordo unanime dei club di Serie A, però, si celano diverse società che rimangono contrarie alla ripresa al momento. Fra queste c’è anche il Brescia di Massimo Cellino.

Coronavirus, Cellino avverte la Serie A | “Una follia la ripresa il 4 maggio”

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha espresso diverse volte la propria perplessità sulla possibile ripresa della Serie A. Nella giornata di oggi, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, il patron delle ‘Rondinelle’ è stato ancora più chiaro. “Per rispetto dei lombardi io esprimo quello che penso: anche se economicamente vorremmo riprendere, non ci sono le condizioni di sicurezza. Sembra che io non voglia giocare solamente perché sono ultimo in classifica e voglio evitare la retrocessione, ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 giugno, il governo prenda la responsabilità di dire si o no, non l’ennesimo ni”.

È notizia di settimana scorsa, invece, la positività al ‘Covid-19’ di Cellino che, sul tema, ha voluto rassicurare tutti: “Sto bene. Mi hanno riscontrato il virus con esito negativo del tampone e positivo dall’esame strumentale. Ora sono segregato in casa”. Dopo questa digressione personale, il patron delle ‘Rondinelle’ ha voluto tornare sul documento di Lega votato all’unanimità nell’Assemblea di martedì scorso. “Il messaggio uscito è sbagliato: io ho votato ‘si’ per non mettermi di traverso, ma alcuni presidenti non hanno idea di cosa stanno parlando ed il protocollo medico è fumoso. La data del 4 maggio per la ripresa è una follia”.

